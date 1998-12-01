Коношенкова (Ежова) Александра Евсеевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1906
Дата смерти01.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1929
Дочь: Цыркулёва Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Коношенков Николай Михайлович
выселок Красная горка Пеновский район Тверская область
Смерть
01.12.1998
Подольск, Подольск, Московская область