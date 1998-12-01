Коношенкова (Ежова) Александра Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношенкова (Ежова) Александра Евсеевна

Место рождения

Большие Ясновицы, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

15.11.1906

Дата смерти

01.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
15.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ясновицы, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1929

Дочь: Цыркулёва Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Коношенков Николай Михайлович

выселок Красная горка Пеновский район Тверская область
Смерть
01.12.1998
Подольск, Подольск, Московская область