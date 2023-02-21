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Городецкая анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Городецкий никонор аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Городецкий петр аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Городецкий иван аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Городецкая капитолина аркадьевна

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Смерть
Неизвестно