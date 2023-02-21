Городецкая анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Городецкий никонор аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Городецкий петр аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Городецкий иван аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Городецкая капитолина аркадьевна
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Смерть
Неизвестно