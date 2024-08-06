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Евдокия Герасимовна

Место рождения

село Троице-Лыково, Московская губерния, Московский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Федорович

Рождение ребёнка
29.03.1801 ст.

Дочь: Морозова (Пока Неизвестно) Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

29.03.1801 о рождении Марии Петровны с.Троицкое Села троицкаго у крестьянина Петра Ѳедорова родилась дочь Марья крещена апреля 1-го воспріемником былъ деревни Строгина шурин ево крестьянин василій ал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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