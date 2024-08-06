Евдокия Герасимовна
Место рождениясело Троице-Лыково, Московская губерния, Московский уезд
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1801 ст.
Дочь: Морозова (Пока Неизвестно) Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
29.03.1801 о рождении Марии Петровны с.Троицкое Села троицкаго у крестьянина Петра Ѳедорова родилась дочь Марья крещена апреля 1-го воспріемником былъ деревни Строгина шурин ево крестьянин василій ал... Показать все
Смерть
Неизвестно