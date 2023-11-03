Белова (Трушникова) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Трушникова) Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Трушников Яков Петров

Мать: Трушникова Авдотья Софронова

Бракосочетание
29.08.1782

Муж: Белов Кондрат Семенов

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
М. 22 Ж. 14
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анисья Кондратьева

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Яковлева Настасья Кондратьева

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Рождение ребёнка
23.10.1791

Сын: Белов Козьма Кондратьев

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Шигорина Васса Кондратьева

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Рождение ребёнка
11.01.1799

Сын: Белов Петр Кондратьев

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Белов Григорий Кондратьев

Отец ребёнка: Белов Кондрат Семенов

Смерть
Неизвестно
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