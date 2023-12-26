Черкасов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Павел Егорьевич
Мать: Черкасова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Черкасова Мария Егорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Черкасова Мария Егорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черкасова Мария Егорьевна
Бракосочетание
Неизвестно