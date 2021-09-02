Белоногов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?(близнецы) ?

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Леонид Леонидович

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Белоногова Мария

Смерть
02.09.2021
Похороны
05.09.2021
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