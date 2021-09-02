Белоногов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?(близнецы) ?
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Леонид Леонидович
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Белоногова Мария
Смерть
02.09.2021
Похороны
05.09.2021