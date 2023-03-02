Красняков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1962
Сын: Красняков Александр Иванович
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя Ивановна
Смерть
02.08.1992