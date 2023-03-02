Красняков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красняков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1962

Сын: Красняков Александр Иванович

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Ивановна

Смерть
02.08.1992