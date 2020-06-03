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Берестенников Николай Романович

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

21.06.1955

Дата смерти

03.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955

Отец: Берестенников Роман Георгиевич

Мать: Онищук Любовь Трофимовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.12.1976

Сын: Берестенников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Берестенникова Галина Степановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1985

Дочь: Берестенникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Берестенникова Галина Степановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестенникова Галина Степановна

Смерть
03.06.2020
Ангарск, Ангарское, Иркутская область