Берестенников Николай Романович
Место рождения
Дата рождения21.06.1955
Дата смерти03.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955
Рождение ребёнка
14.12.1976
Сын: Берестенников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Берестенникова Галина Степановна
Рождение ребёнка
04.03.1985
Дочь: Берестенникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Берестенникова Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2020