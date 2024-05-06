Копылова Валентина Борисовна 01.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копылова Валентина Борисовна

Место рождения

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

01.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954

Отец: Жидков Борис

Мать: Жидкова Мария

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.11.1973

Сын: Копылов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1973

Сын: Копылов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1978

Дочь: Жезлова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Копылов Василий Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область

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