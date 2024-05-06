Копылова Валентина Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954
Отец: Жидков Борис
Мать: Жидкова Мария
Рождение ребёнка
24.11.1973
Сын: Копылов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1973
Сын: Копылов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1978
Дочь: Жезлова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Копылов Василий Петрович
Владимир, город Владимир, Владимирская область