Кузнецова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Федорович
Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузнецов Василий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно