Кузнецова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Федорович

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузнецов Василий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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