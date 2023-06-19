Юшкина (Мельникова) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкина (Мельникова) Варвара Павловна

Место рождения

Володино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Володино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшкин Петр Семенович

Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1989
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Похороны
Неизвестно
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область