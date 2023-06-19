Юшкина (Мельникова) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшкин Петр Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
1989
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Похороны
Неизвестно