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Якушенко Ольга Сергеевна
Якушенко Ольга Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1980
Пол
Женский
Отец
Якушенко Сергей Владимирович
1956 г.р.
Мать
Якушенко (Шишелова) Елена Борисовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1980
Отец:
Якушенко Сергей Владимирович
Мать:
Якушенко Елена Борисовна
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