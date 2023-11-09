Шамшин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти11.09.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1879
Церковь св. Марона Чудотворца в Старых Панех
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
23.02.1887
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Шамшин Николай Александрович
Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна
Москва
Работа или профессия
Неизвестно
п.п.гр., Московский купец
Смерть
11.09.1924
Париж