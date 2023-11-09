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Шамшин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

11.09.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1879

Жена: Шамшина Любовь Васильевна

Церковь св. Марона Чудотворца в Старых Панех
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
23.02.1887

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Шамшин Николай Александрович

Мать ребёнка: Шамшина Любовь Васильевна

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
п.п.гр., Московский купец
Смерть
11.09.1924
Париж
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