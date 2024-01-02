Трубач Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1962
Дочь: Архипова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Трубач Валентина Иосифовна
Лядо, Вилейский район, Минская область
Место жительства
Неизвестно
Кулиха, Вилейский район, Минская область
Смерть
2008