Трубач Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубач Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1962

Дочь: Архипова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Трубач Валентина Иосифовна

Лядо, Вилейский район, Минская область
Место жительства
Неизвестно
Кулиха, Вилейский район, Минская область
Смерть
2008
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