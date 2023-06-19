Иванов Тимофей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иванов Кирилл Григорьевич
Мать: Иванова Лукирья
Рождение ребёнка
10.02.1898
Сын: Иванов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бреусова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
11.01.1910
Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна
Смерть
Неизвестно