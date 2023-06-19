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Иванов Тимофей Кириллович

Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иванов Кирилл Григорьевич

Мать: Иванова Лукирья

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Иванов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Азар Тимофеевич

Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Иванов Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Смерть
Неизвестно