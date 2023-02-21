Елисеев Любимко (Пантелейко) Савин сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Любимко (Пантелейко) Савин сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1627

Дата смерти

С 1666 по 1679

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1627

Отец: Александров Савка Елисеев сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1651

Дочь: Михайловых ... Пантелеева дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666 или 1667

Сын: Елисеев Сенка Пантелеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Васка Пантелеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Родионко Пантелеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Савка Пантелеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Ивашко Пантелеев сын

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1666 по 1679