Елисеев Любимко (Пантелейко) Савин сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1627
Дата смертиС 1666 по 1679
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1627
Отец: Александров Савка Елисеев сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1651
Дочь: Михайловых ... Пантелеева дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666 или 1667
Сын: Елисеев Сенка Пантелеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Васка Пантелеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Родионко Пантелеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Савка Пантелеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Ивашко Пантелеев сын
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1666 по 1679