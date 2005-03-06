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Николай
Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1937
Дата смерти
06.03.2005
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Мария
1970 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1970
Дочь:
Мария
Мать ребёнка:
Татьяна
Смерть
06.03.2005
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