Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1937

Дата смерти

06.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1970

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
06.03.2005
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