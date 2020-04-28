Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1925

Дата смерти

28.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925

Отец: Сольцин Николай Алексеевич

Мать: Сольцина Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
21.01.1958

Сын: Наумов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.02.1960

Дочь: Быкова Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Аркадий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошкарева Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич

Смерть
28.04.2020
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