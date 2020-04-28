Наумова (Сольцина) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1925
Дата смерти28.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925
Рождение ребёнка
21.01.1958
Сын: Наумов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1960
Дочь: Быкова Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лошкарева Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Наумов Аркадий Яковлевич
Смерть
28.04.2020