Тратканова (Галанова -Осинкина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратканова (Галанова -Осинкина) Ирина Михайловна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.11.1969

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1965 г.р.

Дети

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ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1969

Отец: Осинкин Анатолий Кузьмич

Мать: Галанова Надежда Васильевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смена фамилии
1974
Биологический отец Осинкин Анатолий Кузьмич. Галанов Михаил Павлович-отчим.
Бракосочетание
29.04.1989

Муж: Тратканов Алексей Геннадьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тратканов Алексей Геннадьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тратканов Алексей Геннадьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тратканов Алексей Геннадьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика