Тратканова (Галанова -Осинкина) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1969
Смена фамилии
1974
Биологический отец Осинкин Анатолий Кузьмич. Галанов Михаил Павлович-отчим.
Бракосочетание
29.04.1989
Рождение ребёнка
29.12.1990
Рождение ребёнка
27.04.1994
Рождение ребёнка
05.09.2007