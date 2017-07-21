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Васина Полина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2017

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2017

Отец: Васин Валентин Николаевич

Мать: не указана