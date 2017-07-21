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Васина Полина Валентиновна
Васина Полина Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.2017
Пол
Женский
Отец
Васин Валентин Николаевич
1987 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2017
Отец:
Васин Валентин Николаевич
Мать: не указана
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