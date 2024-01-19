Комов Захар Карпов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Комов Карп Васильев
Мать: Комова Арина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аграфена Захарова
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
06.09.1845
Сын: Комов Иосиф Захаров
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Захарова
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чернухина Дарья Захарова
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Захарова
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Комов Стефан Захаров
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комов Павел Захаров
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комов Михаил Захаров
Мать ребёнка: Комова Наталья Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Наталья Титова
Смерть
Неизвестно