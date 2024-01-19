Комов Захар Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Захар Карпов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Комов Карп Васильев

Мать: Комова Арина

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аграфена Захарова

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1845

Сын: Комов Иосиф Захаров

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Захарова

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чернухина Дарья Захарова

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Захарова

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Комов Стефан Захаров

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Василий Захаров

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Павел Захаров

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Михаил Захаров

Мать ребёнка: Комова Наталья Титова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Наталья Титова

Смерть
Неизвестно
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