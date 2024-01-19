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Васильев Епифан Федотович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

01.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Васильев Федот Иванович

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Некрасова Лидия Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Климова Христина Епифановна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Васильев Евгений Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.02.1919
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: старость.
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