Васильев Епифан Федотович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти01.02.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Васильев Федот Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Некрасова Лидия Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Климова Христина Епифановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Васильев Евгений Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.02.1919
Причина смерти: старость.