Курнаева Варвара Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Курнаев Константин Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
1865 ст.
Возраст - 8 лет
Место жительства
1888 ст.
Возраст - 31 год ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1912 ст.
Возраст - 55 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 215
Смерть
Неизвестно