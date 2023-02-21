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Курнаева Варвара Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Курнаев Константин Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
1865 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 8 лет
Место жительства
1888 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 31 год ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 55 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л. 215
Смерть
Неизвестно