Дворецкая Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворецкая Валентина

Дворецкая Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворецкий Виталий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.10.1974

Дочь: Тущенко (Дворецкая) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Дворецкий Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.