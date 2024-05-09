Дворецкая Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворецкий Виталий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.10.1974
Дочь: Тущенко (Дворецкая) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Дворецкий Александр
Смерть
Неизвестно