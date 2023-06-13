Смолин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Смолин Иван

Мать: не указана