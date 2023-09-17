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Карабулацкая (Терëхина) Мария Семёновна
Карабулацкая (Терëхина) Мария Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
Около 1970
Пол
Женский
Отец
Терёхин Семён
Около 1878 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Терёхин Семён
Мать: не указана
Смерть
Около 1970
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