Карабулацкая (Терëхина) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабулацкая (Терëхина) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Терёхин Семён

Мать: не указана

Смерть
Около 1970
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