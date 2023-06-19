Сизов Геннадий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Геннадий Фёдорович

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Место рождения

Жилино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.02.1903

Дата смерти

14.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Жилино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1903
Жилино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1933 по 1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1947 по 1949
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1949
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
14.12.1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1991
Москва, город федерального значения Москва