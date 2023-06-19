Сизов Геннадий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения05.02.1903
Дата смерти14.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1933 по 1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 1933
Место жительства
С 1947 по 1949
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1949
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
14.12.1991
Место жительства
По 1991