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Коновалов Иоанн Алексеев
Коновалов Иоанн Алексеев
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Древо
Место рождения
Старый Тукшум
, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
21.09.1899
Пол
Мужской
Отец
Коновалов Алексей Константинов
Около 1864 г.р.
Мать
Коновалов (Коновалов) Анастасия Ефимова
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899
Отец:
Коновалов Алексей Константинов
Мать:
Коновалов Анастасия Ефимова
Старый Тукшум
, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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