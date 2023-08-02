Зубарева Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Павлина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1929

Сын: Зубарев Геннадий

Отец ребёнка: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Афанасий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай