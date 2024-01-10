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Kadri
Kadri
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Древо
Место рождения
Kõrgküla
Дата рождения
03.10.1793
Пол
Женский
Отец
Eero Jüri
1770 г.р.
Мать
Eero (Eero) Mai
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1793
Отец:
Eero Jüri
Мать:
Eero Mai
Kõrgküla
Работа или профессия
Неизвестно
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