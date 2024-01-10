Kadri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kadri

Место рождения

Kõrgküla

Дата рождения

03.10.1793

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1793

Отец: Eero Jüri

Мать: Eero Mai

Kõrgküla
Работа или профессия
Неизвестно
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