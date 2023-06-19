Верховской (Верховская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Янина Андреевна
Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович
Suwalki, Suwałki County, Podlaskie Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
17.11.1900
Сын: Верховской Александр Андреевич
Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно