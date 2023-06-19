Верховской (Верховская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховской (Верховская) Мария Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Янина Андреевна

Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович

Suwalki, Suwałki County, Podlaskie Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
17.11.1900

Сын: Верховской Александр Андреевич

Отец ребёнка: Верховской Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховской Андрей Владимирович