Хвалютина Анфиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Хвалютин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.05.1932
Дочь: Дроздова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Хвалютин Иван Дмитриевич
Елохино, Архангельская волость, Варнавинский уезд
Елохино, Ветлужский муниципальный район, Горьковская область
Смерть
Неизвестно