Хвалютина Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвалютина Анфиса Алексеевна

Хвалютина Анфиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Хвалютин Федор Иванович

Отец ребёнка: Хвалютин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.05.1932

Дочь: Дроздова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Хвалютин Иван Дмитриевич

Елохино, Архангельская волость, Варнавинский уезд
Елохино, Ветлужский муниципальный район, Горьковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close