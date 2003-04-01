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Волошин Николай
Волошин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1952
Дата смерти
?.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Волошин Фёдор
1926 г.р.
Мать
Волошина (Мирная) Дарья
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952
Отец:
Волошин Фёдор
Мать:
Волошина Дарья
Смерть
?.04.2003
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