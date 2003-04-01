Волошин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1952

Дата смерти

?.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1952

Отец: Волошин Фёдор

Мать: Волошина Дарья

Смерть
?.04.2003