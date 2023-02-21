Муравьева Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муравьев Семен Иванович

Отец ребёнка: Муравьев Иван Лукич

Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Родился и умер в деревне Яровская Красногрской волости.этой деревни сейчас нет,стояла на берегу Исети,чуть поодаль Красногорки.Все мои Муравьевы из Яровской.
Смерть
Неизвестно