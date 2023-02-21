Муравьева Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Муравьев Иван Лукич
Красногорское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Родился и умер в деревне Яровская Красногрской волости.этой деревни сейчас нет,стояла на берегу Исети,чуть поодаль Красногорки.Все мои Муравьевы из Яровской.
Смерть
Неизвестно