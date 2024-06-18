Барашков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барашкова Таисия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барашкова Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашков Константин Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барашкова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барашкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана