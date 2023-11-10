Грехонина Девичья Шабанова неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехонина Девичья Шабанова неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабанов Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: Мозгалёва Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович

Ордынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Грехонина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Грехонина Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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