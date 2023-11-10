Грехонина Девичья Шабанова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабанов Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: Мозгалёва Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович
Ордынский р-он Новосибирская обл. п. Шарап
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Грехонина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Грехонина Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Грехонин Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно