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Келеваев Данила Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: Келеваева Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Келеваев Антон Данилович

Мать ребёнка: Келеваева Софья Ивановна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Келеваев Гурий Данилович

Мать ребёнка: Келеваева Софья Ивановна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келеваева Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно