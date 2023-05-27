Келеваев Данила Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Келеваева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Келеваева Софья Ивановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Келеваева Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно