Григорий Ларионович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ларион
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1844
Сын: Пимент Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.01.1847
Сын: Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.03.1848
Дочь: Фиона Григорьевна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: ?ларионов Харитон Григорьев
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Григорьева
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно