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Григорий Ларионович

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ларион

Мать: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
19.11.1844

Сын: Пимент Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
15.01.1847

Сын: Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.03.1848

Дочь: Фиона Григорьевна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: ?ларионов Харитон Григорьев

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Григорьева

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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