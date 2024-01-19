Юзва Семен Евдокимович
Место рождения
Дата рождения08.05.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1858 ст.
Отец: Юзва Евдоким Тихонов
Мать: Юзва Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Юзва Савва Семенович
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Юзва Павел Семенович
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Юзва Домникия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юзва Домникия
Смерть
Неизвестно