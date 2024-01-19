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Юзва Семен Евдокимович

Место рождения

Сингаевка, Житомирська область

Дата рождения

08.05.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1858 ст.

Отец: Юзва Евдоким Тихонов

Мать: Юзва Мария Васильевна

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Юзва Савва Семенович

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Юзва Павел Семенович

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Юзва Самсон Семенович

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Юзва Корней Семенович

Мать ребёнка: Юзва Домникия

Сингаевка, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юзва Домникия

Смерть
Неизвестно
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