Салтыков Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1898

Отец: Салтыков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Ерастовна

Рождение ребёнка
22.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Ерастовна

Васильево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Ерастовна

Смерть
Неизвестно