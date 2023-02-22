Салтыков Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1898
Отец: Салтыков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1922
Рождение ребёнка
22.08.1925
Васильево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно