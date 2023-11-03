Меньшиков Евстигней (Евгений) Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Евстигней (Евгений) Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Меньшиков Евсей Евсеевич

Мать: Меньшикова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Меньшикова Акулина Евстигнеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Меньшикова Татьяна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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