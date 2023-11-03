Меньшиков Евстигней (Евгений) Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Меньшикова Акулина Евстигнеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Меньшикова Татьяна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньшикова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно