Наседкина Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Наседкин Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.01.1852 ст.

Дочь: Доминика Васильевна

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.07.1855 ст.

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Наседкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Наседкин Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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