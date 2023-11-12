Наседкина Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Наседкин Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1852 ст.
Дочь: Доминика Васильевна
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1855 ст.
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Наседкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Наседкин Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно