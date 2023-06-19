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Харин Денис (Дионисий) Фомин

Место рождения

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1765 и 1767

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1767

Отец: Харин Фома Парамонов

Мать: Харина Мария (Марина) (Филиппова)

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Харин Мануил Денисов

Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Харин Фирст Денисов

Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Харин Фома (Фока) Денисов

Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Епистимия Денисова

Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Прасковья Денисова

Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1796 ст.

Жена: Харина Татьяна Евдокимова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Екатерина Денисова

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Мария Денисова

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Харин Антон (Антоний) Денисов

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анна Денисова

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Харин Ермил (Ермило) Денисов

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Харин Пахом Денисов

Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Пелагея Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния