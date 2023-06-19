Харин Денис (Дионисий) Фомин
Место рождения
Дата рожденияМежду 1765 и 1767
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1767
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Харин Мануил Денисов
Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Харин Фирст Денисов
Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Харин Фома (Фока) Денисов
Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Епистимия Денисова
Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Прасковья Денисова
Мать ребёнка: Харина Пелагея Емельянова
Бракосочетание
21.01.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Екатерина Денисова
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Мария Денисова
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Харин Антон (Антоний) Денисов
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анна Денисова
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Харин Ермил (Ермило) Денисов
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Харин Пахом Денисов
Мать ребёнка: Харина Татьяна Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856