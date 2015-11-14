Голубева (Белобородова) Анисья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1931
Дата смерти14.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1931
Отец: Белобородов Илья
Мать: Белобородова Варвара
Рождение ребёнка
20.02.1955
Дочь: Лотохова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Голубев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1963
Сын: Голубев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Голубев Владимир Павлович
Смерть
14.11.2015