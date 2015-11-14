Голубева (Белобородова) Анисья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Белобородова) Анисья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1931

Дата смерти

14.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1931

Отец: Белобородов Илья

Мать: Белобородова Варвара

Рождение ребёнка
20.02.1955

Дочь: Лотохова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Голубев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1963

Сын: Голубев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Голубев Владимир Павлович

Смерть
14.11.2015
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