Ксения Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Николай Константинов

Отец ребёнка: Константин Федоров

д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Константин Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Федоров

Смерть
Неизвестно
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