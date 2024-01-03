Ксения Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Константинов
Отец ребёнка: Константин Федоров
д. Кукарино Кукаринская вол . Можайский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Константин Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Федоров
Смерть
Неизвестно