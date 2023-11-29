Назарова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1823 ст.
Дочь: Назарова Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
18.09.1824 ст.
Дочь: Назарова Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
19.10.1827 ст.
Дочь: Назарова Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
04.09.1829 ст.
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Назарова Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
25.08.1832 ст.
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
26.09.1834 ст.
Дочь: Шошина Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
03.10.1839 ст.
Дочь: Назарова Евлампия Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Рождение ребёнка
12.12.1846 ст.
Сын: Назаров Бонифатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно