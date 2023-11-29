Назарова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1823 ст.

Дочь: Назарова Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.09.1824 ст.

Дочь: Назарова Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.

Сын: Назаров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1827 ст.

Дочь: Назарова Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1829 ст.

Сын: Назаров Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Назарова Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1832 ст.

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1834 ст.

Дочь: Шошина Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1839 ст.

Дочь: Назарова Евлампия Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.

Сын: Субботин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.12.1846 ст.

Сын: Назаров Бонифатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Тимофей Елизарович

Смерть
Неизвестно
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