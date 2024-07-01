Дубровский (Богомазов) Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский (Богомазов) Владимир Степанович

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Место рождения

Дубровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

13.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Богомазова Степан

Мать: не указана

Дубровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Лариса

Смерть
13.04.1938
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Дубровский Владимир Степанович (1902) Дата рождения: 1902 г. Место рождения: Воронежская обл., Юрловский р-н, с. Дубровка Пол: мужчина Национальность: русский Социальное происхождение: в крестьянской ... Показать все

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