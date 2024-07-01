Дубровский (Богомазов) Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти13.04.1938
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Богомазова Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровская Лариса
Смерть
13.04.1938
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Дубровский Владимир Степанович (1902) Дата рождения: 1902 г. Место рождения: Воронежская обл., Юрловский р-н, с. Дубровка Пол: мужчина Национальность: русский Социальное происхождение: в крестьянской ... Показать все