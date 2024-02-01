Пестров Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестров Борис Алексеевич

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

03.08.1922

Дата смерти

26.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Москва
Рождение ребёнка
26.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрова Евгения Терентьевна

г. Москва
Рождение ребёнка
25.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрова Евгения Терентьевна

г. Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Пестрова Евгения Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрова Евгения Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный лётчик
Смерть
26.08.1989
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Кунцевское кладбище
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