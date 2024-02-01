Пестров Борис Алексеевич
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения03.08.1922
Дата смерти26.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Москва
Рождение ребёнка
26.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестрова Евгения Терентьевна
г. Москва
Рождение ребёнка
25.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестрова Евгения Терентьевна
г. Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный лётчик
Смерть
26.08.1989
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Кунцевское кладбище