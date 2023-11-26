Ковылина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковылина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.2011

Дочь: Ковылина Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ковылин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковылина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Ковылин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковылин Евгений

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