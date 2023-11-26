Ковылина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.2011
Дочь: Ковылина Алина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ковылин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковылина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Ковылин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковылин Евгений