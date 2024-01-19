Вахненко Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Вахненко Илья Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.
Сын: Вахненко Василий Иванович
Мать ребёнка: Вахненко Евфросинья Васильевна
Восприемник
28.10.1884 ст.
Параскева Фёдоровна Падалка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахненко Панкратий Иванович
Мать ребёнка: Вахненко Евфросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно