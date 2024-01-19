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Вахненко Иван Ильич

Место рождения

Величковка, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Вахненко Илья Иванович

Мать: Вахненко Евфимия Семёновна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.04.1883 ст.

Сын: Вахненко Василий Иванович

Мать ребёнка: Вахненко Евфросинья Васильевна

Величковка, Чернігівська область
Восприемник
28.10.1884 ст.
Величковка, Чернігівська область
Параскева Фёдоровна Падалка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахненко Панкратий Иванович

Мать ребёнка: Вахненко Евфросинья Васильевна

Величковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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